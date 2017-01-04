هالي بيري تطلب الاسراع في الطلاق من زوجها

تقدمت النجمة العالمية هالي بيري بطلب الطلاق من زوجها أوليفر قبل انتهاء عام 2016 وقامت بإنهاء إجراءات هذا الطلاق في أسرع وقت.

وقضت المحكمة بمنحها هى وزوجها حضانة مشتركة لابنهما البالغ من العمر 3 سنوات.

وأكد موقع tmz أن السبب في عجلة بيري بهذا الشكل هو رغبتها في توقيع تعاقدات جديدة في 2017 ولا تريد أن يشاركها فيها زوجها.

يشار إلى أن بيري تصور حاليا مشاهدها في فيلم “Kings” مع النجم دانيال كريغ، وانتهت مؤخرا من تصوير فيلم Kidnap، ومن المقرر أن تصور فيلم Kingsman: The Golden Circle قريبا.