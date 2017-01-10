هالك: انا اقنعت اوسكار بالرحيل عن تشيلسي

كشف نجم نادي شنغهاي الصيني والدولي البرازيلي هالك أنه تكلم الى مواطنه اوسكار واقنعه بترك تشيلسي والانتقال الى الدوري الصيني، في اشارة الى سعادته الكبيرة في الشرق الاقصى.

وقال هالك :” تحدثت الى اوسكار عن شنغهاي قبل الصفقة، قلت له ان شنغهاي مدينة جميلة والنادي رائع وسيتحسن في المستقبل، قلت له ان زملائنا ودودين ويرحبون بالجميع، وبعد سماعه كل هذا قرر القدوم”.