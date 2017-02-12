هالكنبرغ غير متأثر بالتصريحات التي جعلته قائد لفريق رينو

أكدّ السائق نيكو هالكنبرغ أن لا يُعير اي إهتمام للتحليلات التي جعلت منه قائد لفريق رينو في المقبل. وقال هالكنبرغ الى Racer: “هذا الأمر قد تم تضخيمه في الإعلام. ماذا يعني أن أكون قائد للفريق؟ أنا اريد أن اكون السائق الأسرع وأن اتغلب على زميلي إن كنت القائد أو لا. المهم لي هو أن اساعد الفريق على تحقيق نتيجة جيدة في الموسم المقبل. أنا غير مهتم بهذه التحليلات التي تريد أن تجعل مني القائد”.

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