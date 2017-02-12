هالكنبرغ غير متأثر بالتصريحات التي جعلته قائد لفريق رينو

أكدّ السائق نيكو هالكنبرغ أن لا يُعير اي إهتمام للتحليلات التي جعلت منه قائد لفريق رينو في المقبل. وقال هالكنبرغ الى Racer: “هذا الأمر قد تم تضخيمه في الإعلام. ماذا يعني أن أكون قائد للفريق؟ أنا اريد أن اكون السائق الأسرع وأن اتغلب على زميلي إن كنت القائد أو لا. المهم لي هو أن اساعد الفريق على تحقيق نتيجة جيدة في الموسم المقبل. أنا غير مهتم بهذه التحليلات التي تريد أن تجعل مني القائد”.
إقفال المتحف الوطني الجمعة والسبت
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
توقيف 30 فلسطينيا على خلفية الاشكال في جبل البداوي أمس
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
Powered By Future Television s.a.l