هاس يكشف عن سيارته الجديدة قبل تجارب برشلونة

أعلن فريق هاس المدعوم بمحركات فيراري، الذي ينافس ضمن فعاليات بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1 لعام 2017 عن سيارته الجديدة التي سيشارك بها في موسمه الثاني في البطولة متسحاً بخبرة السائقين رومان غروجان وكيفن ماغنوسين الذي انضم إلى الفريق ليخلف إيستيبان غوتيريز.

وقرر فريق هاس أن يختار اللون الرمادي لسيارته الجديدة، التي أطلق عليها اسم (في إف17-)، مع تدرجات بالألوان الأحمر والأسود .