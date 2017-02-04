هازارد : نستحق الفوز على ارسنال

اصر نجم نادي تشيلسي الانكليزي والدولي البلجيكي ايدن هازارد Eden Hazard ان فريقه حقق فوزاً مستحقاً تماماً على حساب الغريم ارسنال، مبدياً سعادته البالغة بهدفه الرائع خلال المباراة.

وقال هازارد عقب نهاية اللقاء :” من الجيد ان اسجل اهداف جميلة امام فريق كبير، استمتعت بالمباراة والاهداف، سجلنا اهداف جميلة ونستحق الفوز بالمباراة، لا يمكنني المراوغة في كل مباراة كما فعلت اليوم، اعلم انه يجب ان اسجل المزيد من الاهداف وفعلت ذلك اليوم، انا سعيد، خلقنا العديد من الفرص وبإمكاننا التحسن في المرتدات، لا نزال في قمة الترتيب، ولدينا الثقة كي ننهي الموسم في القمة ايضاً”.