هازارد: أنا سعيد للغاية في تشيلسي

أكد نجم نادي تشيلسي الانكليزي ايدن هازارد انه لا يفكر في الرحيل عن البلوز في الفترة القادمة، بالرغم من رغبة نادي ريال مدريد الاسباني بالحصول على خدماته.
وقال هازارد في حديث صحفي :” انا بخير هنا، انا في احد افضل الاندية في العالم وسأبقى هنا لبضعة سنوات، انا سعيد للغاية، بإمكانكم رؤية سعادتي في الملعب، في الموسم المقبل سنلعب في دوري ابطال اوروبا، لكننا نريد الحفاظ على لقب الدوري الانكليزي الممتاز، سيكون الأمر صعب لأن الناس تتوقع الكثير من تشيلسي الان، لكن الان هو الوقت للتفكير في العطلة”.
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