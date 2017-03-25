هاريسون فورد يصف نفسه بأنه “أحمق” بعد حادث لطائرته الخاصة

في تسجيل صوتي نشر يوم الجمعة وصف هاريسون فورد نفسه بأنه “أحمق” خلال محادثة له مع أحد مراقبي الحركة الجوية عقب حادث في فبراير شباط والذي هبط فيه الممثل بطائرته الخاصة في ممر بدلا من أن يهبط في مدرج الطائرات.

وسمع فورد وهو يقول في التسجيل “نعم، مرحبا، إنها (الرحلة) هوسكي إيت-ناينر هوتيل يونيفورم” مستخدما النطق اللفظي لرمز النداء على رحلته. وقال “أنا الأحمق الذي هبط في الممر.”

وأخذ نجم (ستار وورز) أو (حرب النجوم) و(ريدرز أوف ذا لوست أرك) أو (غزاة السفينة المفقودة) يفسر بعد ذلك سبب هبوطه في المكان الخطأ نظرا لأنه تعرض لتشتت الانتباه بسبب طائرتين.

وفي التسجيل الصوتي الذي نشرته إدارة الطيران الاتحادي، يسأل مراقب الحركة الجوية عن اسم فورد ورخصة الطيار مطمئنا النجم السينمائي بأن الحادث غير مهم.

ويرد فورد قائلا “حسنا إنه مهم بالنسبة لي” مضيفا أنه يبحث في حقيبة ظهر على رخصة الطيار فيما يبدو. وفي هذه المرحلة ينقطع الصوت.

وفي الحادث الذي وقع يوم 13 فبراير شباط طار فورد بطائرته وهي من طراز (أفيات هوسكي) بمحرك واحد فوق طائرة بوينج 737 تابعة لشركة أميركان أيرلاينز في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا قبل أن يهبط على ممر مواز للمدرج. والممرات هي مسارات يمكن للطائرات أن تسير عليها ببطء عندما تتحرك باتجاه مدرج أو تخرج منه حيث تقلع الطائرات أو تهبط.

وفي عام 2015 سقط فورد بطائرة في ملعب للجولف بمنطقة لوس أنجليس مما أدى لتعرضه لإصابات خطيرة.

المصدر: رويترز