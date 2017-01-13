هاتف ذكي ينصحك وقت البرد

أضحت الهواتف الذكية، تساعد مستخدميها أكثر فأكثر على تدبر حياتهم اليومية بسهولة، سواء في التنقل أو في البحث عن معلومات إرشادية، لكن أحدا لم يتصور أن جهازا مماثلا، سوف يطلب من صاحبه أن يرتدي ملابس أكثر لدى اشتداد البرد.

وأعلنت شركة “إتش تي سي”، يوم الخميس، أن هاتفها الذكي الجديد الموجود بالأسواق، يستطيع التصرف بمثابة مساعد شخصي لمستخدمه، بخطوات عدة، مثل ترتيب المواعيد ووضع جدول للنوم.

ويستطيع الهاتف الجديد أن يحدد من تلقاء نفسه اللحظة الأنسب لتشغيل خاصية اقتصاد الطاقة على الهاتف، كما يراكم في ذاكرته معلومات عن عادات المستخدم حتى يساعده بشكل أفضل، ويوصيه في أيام العطل، مثلا، بضبط منبهه على ساعة متأخرة.

وتتيح الشركة المزايا الجديدة، في جهازي “إتش تي سي يو” و”يو بلاي”، بسمك يصل إلى 5.7 إنشات، وشاشة من 5.2 إنشات، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

المصدر: سكاي نيوز