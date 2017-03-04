هؤلاء هم الشبان الذين استضاقهم الحريري في السراي

انهم دانيال كوفدرالي وعوني الاحدب وتميم الخلفا، ثلاثة شبان أرادوا أن يستثمروا الكترونيا فأدخلوا الى السوق اللبناني خدمة جديدة تفيد المطاعم والزبائن على حد سواء، وذلك من خلال تطبيقات تحمل على الهاتف الجوال.

الجامع المشترك بين الشبان الثلاثة أنهم كانوا يقطنون لمدة من الزمن في دول متطورة، كما ان ما يميزهم هو صداقتهم على الرغم من أن شركاتهم تتنافس فيما بينها.

هذه الأفكار العالمية وتطويرها وتطعيمها بنكهة محلية، تبدو مفيدة اقتصاديا لأصحابها وللاشخاص العاملين معهم كما مفيدة للمستهلكين.

ولعل هؤلاء الشبان يشكلون نموذجا لأقرانهم الباحثين عن فرصة عمل، لكن المهم هو حسن اختيار المهنة بما يتلاءم مع العرض والطلب بمفهومه الحديث.

تقرير: ربيع شنطف