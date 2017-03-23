نيمار يريد كوتينيو في برشلونة

يتمنى لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا رؤية زميله في المنتخب ولاعب ليفربول الانكليزي فيليب كوتينيو في فريقه الاسباني برشلونة.

وبحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية فان نيمار اكد في حديث صحفي ان كوتينيو لاعب يناسب جدا طريقة لعب البلوغرانا ويأمل في اللعب بجواره في البرشا حيث قال :” أنا مؤمن بأن فيليب كوتينيو لاعب مناسب تماما لطريقة لعب برشلونة”.

وعن مثله في كرة القدم قال :”روبيينو كان دائما مثلي الأعلى عندما كان صغيرا، ولكن ميسي هو اللاعب الذي أعجب به منذ أن وصل إلى برشلونة، ليس فقط بسبب مساعدته لي عندما اتيت الى الفريق ولكن بسبب قدراته وما يقوم به من مساعدة للفريق وكونه حاسم في الكثير من الأحيان “.