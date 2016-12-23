نيمار يتحدث عن مستقبل ميسي مع برشلونة

قال الدولي البرازيلي نيمار، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنه يتوقع تجديد زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقده مع النادي الكتالوني، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت إدارة النادي الكتالوني، على رغبتها في الاحتفاظ بنجم الفريق الأول ميسي، على الأقل حتى عام 2022، بعدما حسمت التجديد للثنائي نيمار وسواريز.

وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، إلى وجود عدة تكهنات حول مستقبل ميسي والذي ينتهي تعاقده عام 2018، وبالأخص بعد الأزمات الضريبية التي مر بها الصيف الماضي.

وقال نيمار، خلال تصريحات نقلها موقع فور فور تو “نأمل أن يبقى ميسي معنا، أتوقع أنه سيوقع العقد الجديد قريبًا”.

وتابع “سعيد جدًا بما قدمته في الموسم الحالي، على الرغم من قلة عدد الأهداف، والتي ستأتي بشكل طبيعي”.

واختتم البرازيلي حديثه بقوله “سعيد جدًا بتمريراتي، أريد أن أساعد الفريق بأفضل طريقة ممكنة”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 37 نقطة.