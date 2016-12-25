نيمار وروح الميلاد

نشر مهاجم نادي برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له وهو يرتدي سترة حمراء مع بنطلون قصير بنفس اللون وقميص ابيض مع حذاء رياضي الى جانب شجرة الميلاد في محاولة منه لاظهار روح الميلاد الذي يتحلى بها مع عائلته ، حيث يقضي الان فترة راحة بعيداً عن كرة القدم بانتظار الاسبوع الاول من العام الجديد.
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