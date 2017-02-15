نيمار : طالما هناك فرصة بنسبة 1%، سيكون لدينا إيمان بنسبة 99%

اعرب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الاسباني عن إيمانه بقدرة فريقه على تخطي عقبة باريس سان جيرمان وحسم التأهل في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا رغم صعوبة المهمة .

وكان البرشا قد تعرض لخسارة قاسية برباعية نظيفة امام النادي الباريسي على ملعب حديقة الامراء امس .

ويحتاج العملاق الكتلوني لمعجزة من اجل تخطي عقدة ال بي اس جي في الاياب على ملعب الكامب نو في 88 من الشهر المقبل ، حيث يتعين عليه الفوز 5-0 من أجل بلوغ دور الثمانية.

وكتب نيمار على “فايسبوك” :” طالما هناك فرصة بنسبة 1%، سيكون لدينا إيمان بنسبة 99%”.