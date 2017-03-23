نيللي كريم تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها

كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن خبر تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها بصورة طارئة إلى احدى مستشفيات مصر.
وطلبت من جمهورها الدعاء لوالدتها، قائلة إنه من المقرر أن تخرج والدتها من المستشفى قريبا، وأكدت أن والدتها ساعدتها كثيرا في حياتها وهي السبب فيما وصلت إليه من نجاح.
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