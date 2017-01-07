نيكو روزبرغ سيكون سفير لمرسيدس

يبدو أن بطل العالم المعتزل نيكو روزبرغ سيبقى مع فريق مرسيدس كي يُصبح سفير له في المستقبل. حيث ان مجلة Auto Bild قد كشفت أن روزبرغ سيبقى مع الفريق كي يكون له سفير في العالم بصفته بطل الفورمولا 1. وكان روزبرغ قد أعلن عن إعتزاله بعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقب الفورمولا 1 صادمًا الجميع بقراره.
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