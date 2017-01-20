نيشيكوري يواجه فيدرر في الدور المقبل من استراليا المفتوحة

تأهل الياباني كي نيشيكوري إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى بعد تغلبه على السلوفاكي لوكاس لاكو بنتيجة 3- 0 وبواقع 6-4 و6-4 و66-44.

وسيواجه الياباني في الدور الرابع السويسري روجيه فيدرر الذي فاز بدوره على توماس بيرديتش بنتيجة 3-0 وبواقع 6-2و6-4و6-44.