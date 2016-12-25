نيس يفوز بجائزة أفضل فريق فرنسي في 2016

فاز نادي نيس، متصدر الدوري الفرنسي، بجائزة “أورانج”، التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة لأفضل فريق في الليغ 1 خلال عام 2016.

وذكرت “فرانس فوتبول” أن فريق نيس حقق في 2016 طفرة كبيرة، حيث أنهى النسور الموسم الماضي من الدوري في المركز الرابع، قبل أن يتطور أداء الفريق ويحقق اللقب الشرفي “بطل الشتاء” بفضل صدارة الدوري في الدور الأول من الموسم الجاري، برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن موناكو، و5 نقاط عن باريس سان جيرمان (حامل اللقب).

ويعد نيس أول فريق يتوج بجائزة “Orange” التي تمنح عن طريق تصويت صحفيي مجلة “فرانس فوتبول”، على طريقة جائزة “الكرة الذهبية”، التي تمنحها أيضا للمجلة الفرنسية لأفضل لاعب في العالم كل عام.

وأعرب نادي نيس، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن اعتزازه بالفوز بالجائزة، وأهدى النادي هذا الإنجاز لضحايا العمل الإرهابي الذي حدث في مدينة نيس (وخلف 86 قتيلا).

وأجرت “فرانس فوتبول” استفتاء حول أحقية نيس بالجائزة، وكشفت المؤشرات الأولية لنتيجة الاستفتاء عن موافقة 90% من المصوتين على جدارة نيس باللقب، بينما يرى 10% أن فريقا آخر يستحق الجائزة.