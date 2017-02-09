نيستا يؤكد ان اليوفي سيخسر بعض المباريات في الدوري الايطالي

اكد أسطورة الميلان أليساندرو نيستا ان فريق اليوفي يمكن ان يتعرض للهزيمة في الدوري الايطالي،حيث ان هناك بعض الفرق قادرة على الحاق الهزيمة به وتقليص الفارق بينه وبينهم مثل روما ، الانتر ونابولي .
وفي حديث صحفي قال:”يمكنك ان تستعد جيدا للفوز على اليوفي،والفرق القادرة الآن على تقليل الفارق مع اليوفي هي : الانتر ،روما ونابولي”
وأضاف:” هذا الثلاثي يزيد من قدراته كل سنة ويقدم جهدا ماليا أفضل من أجل الوصول إلى مستوى اليوفي ، ومن المتوقع ان يصلوا في المستقبل”.
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