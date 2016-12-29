نيابة برلين:اطلاق المشتبه فيه التونسي الموقوف في المانيا

أعلنت متحدثة باسم النيابة الفيديرالية الالمانية، اليوم، اطلاق تونسي في الاربعين من عمره اوقف في اطار التحقيق في عملية الدهس بشاحنة في برلين في 19 كانون الاول الحالي بعدما استبعدت السلطات تورطه.

وقالت المتحدثة ان التحقيقات اظهرت ان الرجل “ليس على علاقة بانيس العامري” (24 عاما) الذي تعتبره السلطات الالمانية منفذ الاعتداء والذي قتل الجمعة الماضي في ايطاليا، مضيفة ان “المشتبه فيه اطلق”.