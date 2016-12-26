نوير الحارس الافضل لعام 2016

تم اختيار الحارس الالماني لنادي بايرن ميونخ مانويل نوير كأفضل حارس في عام 2016 من الإتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ” IFFHSS ” ، وخلفه الحارس الإيطالي المخضرم جيجي بوفون حارس اليوفنتوس .

وتم إختيار الحارس الافضل عن طريق التصويت بين اعضاء الإتحاد الدولي ، واتى ترتيب افضل الحراس للعام الحالي على الشكل التالي :

1 – مانويل نوير .

2- جيجي بوفون .

3- روي باتريسيو .

4- كلاوديو برافو .

5- ديفيد دي خيا .

6- يان أوبلاك .

7- هوغو لوريس .

8- كايلور نافاس .

9- تيبو كورتوا .

10- دينيس أونينانغو .