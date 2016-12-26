نوير الحارس الافضل لعام 2016

تم اختيار الحارس الالماني لنادي بايرن ميونخ مانويل نوير كأفضل حارس في عام 2016 من الإتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ” IFFHSS ” ، وخلفه الحارس الإيطالي المخضرم جيجي بوفون حارس اليوفنتوس .
وتم إختيار الحارس الافضل عن طريق التصويت بين اعضاء الإتحاد الدولي ، واتى ترتيب افضل الحراس للعام الحالي على الشكل التالي :
1 – مانويل نوير .
2- جيجي بوفون .
3- روي باتريسيو .
4- كلاوديو برافو .
5- ديفيد دي خيا .
6- يان أوبلاك .
7- هوغو لوريس .
8- كايلور نافاس .
9- تيبو كورتوا .
10- دينيس أونينانغو .
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