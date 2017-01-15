نوتنغهام فوريست يقيل مدربه رسميًا

أعلن نادي نوتنغهام فوريست الإنكليزي إقالة مدربه الفرنسي فيليب مونتانييه بعد سبعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.
وقال نوتنهغام فورست عبر موقعه على الإنترنت: “يستطيع نوتنغهام فورست التأكيد على أن النادي انفصل عن المدرب فيليب مونتانييه.”
ويعاني فوريست في دوري الدرجة الأولى وسط تكهنات بمحاولة من كونسورتيوم أميركي للاستحواذ على النادي صاحب التاريخ الطويل.
وعيّن فوريست غاري برازيل، مدير أكاديمية النادي، لقيادة الفريق بشكل مؤقت.
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