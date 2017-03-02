نوال الزغبي واحتمال زواجها مرة ثانية!

أشارت النجمة نوال الزغبي الى أنه هناك احتمال لزواجها مرّة ثانية.
وقالت خلال مشاركتها في برنامج “شيري استديو” إن “المرأة حينما تخرج من زواج فاشل ويكون ناتجاً عنه أطفالاً، هذا الأمر يجعلها تفكر في الموضوع كثيراً لكونها تحب أمومتها”.
وأكّدت أنها لا تفكّر في الزواج حالياً ولكن من الممكن بعد عام أو اثنين أن أفكر، وربما لم أجد الشخص المناسب إلى الآن”.
وعلّقت شيرين عبد الوهاب بعفوية: “ما بيسوى حدا في جمالك يعيش لوحده”، لترد عليها الزغبي: “طيب عندك عريس؟” لتجيبها شيرين: “هجبلك عريس”.
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