نوال الزغبي لبعض الأمهات: أنانيات لا أحترمكن!

عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حديث صحفي، عن رأيها بالزواج للمرة الثانية، بعد أن تطلّقت من إيلي ديب منذ سنوات عدة.

وقالت الزغبي: “عندما يأتي الشخص الذي يجعلني أثق بالعلاقة، يتقبّلني ويحترم عملي وحياتي وأولادي وتفكيري، عندها سأفكّر بالزواج مرة ثانية”. واضافت: “عندما نكون صغاراً في السن، لا نفكّر على المدى البعيد، بل نتقيد بما تراه أعيننا. عندما نكبُر ونختبر الحياة، تتغيّر المعادلة بالنسبة إلينا وتختلف نظرتنا الى الأمور”.

وعما اذا كان هذا الموقف أنانية في التفكير، اجابت: “كلا، هذه غريزة المرأة والأمومة وأنا أستعين بهما لأفكّر”.

وعن الحالات التي تكون فيها الام أنانية، قالت النجمة: “للأسف، هناك أمهات أنانيات رغم أنّ غريزة الأمومة رائعة ولا تشبه أي شيء في الحياة. ولكن عندما أرى أمّاً تتنازل عن حضانة أولادها بغية الطلاق فلا أحترمها، عندما ترمي بأولادها خارج المنزل لتتزوّج ثانيةً لا أحترمها. هي من أنجبتهم وباتوا جزءاً منها، فكيف تستطيع أن تتخلّى عنهم لتبدأ حياتها وحدها وهم في أمسّ الحاجة إليها؟ فهنا تكمن الأنانية”.

ولدى سؤالها عن الصفة التي لا تحبّين أن يرثها عنكِ أولادكِ، اجابت: “الثقة. تعلّمتُ ألّا أثق بأحد، وكرّرت هذا القول مراراً على مسامعهم. أودّ منهم ألّا يثقوا بإنسان، لأن الثقة العمياء تودي إلى الهاوية، ونصحتهم ألا يتعمّقوا في صداقاتهم مع الآخرين”.

المصدر: لها (بتصرف)