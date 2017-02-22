نوال الزغبي “تولّع” جمهوري الجزائر وباريس

عادت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الى بيروت بعد أن أحيت حفلتين خلال الاسبوع الماضي، فاجتمعت مع جمهورها في الجزائر مساء الجمعة الماضي 17 من الجاري، حيث إختتمت الحفل الناجح الذي جمعها مع النجم وائل جسار بباقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وتوجهت بعدها الى باريس لإحياء حفل عيد العشاق في “باليه دي كونغري” وتألقت بـ جامبسوت أحمر ونشرت فيديو عن تفاعل الجمهور معها فولّعت نوال الأجوار رقصًا وفرحًا على أجمل أغانيها.

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