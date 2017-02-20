نهرا اقفل 22 محلا تجاريا مخالفا في زغرتا وطرابلس بناء لكتاب من كبارة

أقفل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا 22 محلا تجاريا في منطقتي زغرتا وطرابلس، استكمالا للحملة التي يقوم بها وزير العمل محمد كبارة باقفال المحال التجارية المخالفة لاحكام مرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك بناء لكتاب أرسله كبارة الى نهرا.

وجاء في نص الطلب: “نفيدكم أنه تم اجراء حملة تفتيش واسعة على أصحاب العمل الاجانب، الذين يعملون في منطقتي زغرتا وطرابلس. وتبين لنا من خلال الحملة أن معظم هؤلاء يعملون من دون الحصول على اجازات عمل، وفقا لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الاجانب، الذي ينظم آلية العمل على الاراضي اللبنانية بالنسبة لغير اللبنانيين، لجهة فتح محلات تجارية وهي على الشكل التالي:

1 – محل بيع طيور / زغرتا

2 – الملك للدولار / زغرتا – العقبة

3 – العادل للدولار / زغرتا

4 – صالة وان دولار / زغرتا

5 – محل بيع خضار / زغرتا / مقابل الضمان

6 – تصليح دراجات نارية / زغرتا / كفرحاتا

7 – محل حلاقة رجالي / زغرتا التل

8 – محل حلاقة رجالي / زغرتا التل

9 – محل لبيع الادوات المنزلية / شارع البطرك اسطفان

10 – محل مبيع CD / زغرتا مفرق معوض

11 – صالون حلاقة / زغرتا / حي السيدة

12 – معجنات الحارة / زغرتا / نزلة ماري حنا

13 – محل بيع خضار / همام ماركت / زغرتا بناية الغزال

14 – مؤسسة م م ك للديكور / زغرتا

15 – اي قطعة بدولار / زغرتا / مفرق اردة

16 – محل خضار / زغرتا / مفرق اردة

17 – محل اقمشة برادي Reviere / طرابلس / الزاهرية الكنائس

18 – محل اقمشة برادي Almond / طرابلس / الزاهرية الكنائس

19 – وان دولار / طرابلس / ساحة الكورة

20 – وان دولار / طرابلس / ابي سمراء ساحة الضناوي

21 – حلويات السواس / طرابلس / التل

22 – وان دولار / طرابلس / شارع المصارف مقابل مصرف بيروت

كما يستخدمون اجراء غير لبنانيين دون الحصول على اجازات عمل، وفقا للأصول خلافا لاحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب، ويشكلون منافسة لليد العاملة اللبنانية، وقد وجهت انذارات وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منذ أكثر من أسبوعين لتسوية الوضع ولم يلتزم أصحاب العمل بالمهلة ولا بالقوانين المرعية.

لذلك، نرجو الايعاز لمن يلزم لإقفال المحالات المبنية أعلاه وفقا لصلاحياتكم”.