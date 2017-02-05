نهاية حزينة لمصر والكاميرون تكرّس نفسها زعيمة افريقيا

توج منتخب الكاميرون بلقب بطولة كأس الأمم الافريقية في نسختها الحادية والثلاثين المقامة في الغابون، بفوز قاتل على نظيره المصري بهدفين لهدف في النهائي، الذي حضره الآلاف في ملعب “دانغوندغي” في مدينة ليبرفيل.

وخاب أمل الجماهير المصرية في استعادة أمجاد الماضي، بعدما عادت الكاميرون في الشوط الثاني وخطفت اللقب، ليكون اللقب الخامس في تاريخها.

ولم يتمكن منتخب الفراعنة من كتابة التاريخ واضافة اللقب الثامن إلى خزائنه، رغم حضوره الجيد في اللقاء، مكتفيا بالوصافة بعد غياب عن البطولة القارية لسبعة أعوام.

ولم تفز الكاميرون على مصر منذ 15 عاما وتحديدا ببطولة كأس الأمم عام 2002 حين خسر الفراعنة بهدف باتريك مبوما في دور الثمانية.

هدّدت مصر منذ البداية المرمى الكاميروني عن طريق عبدالله السعيدي ونجم روما الايطالي محمد صلاح، إلى أن جاء محمد النني بهدف مصر في الدقيقة 22، مستفيدا من تمريرة ذهبية من زميله صلاح. وواصل الفراعنة ضرب العمق الكاميروني وسط غياب ملفت للمنافس، وينتهي اللقاء على هذا الشكل بتقدم مصر بهدف يتيم.

الشوط الثاني جاء معاكسا، وسجلت الكاميرون بصمتها التاريخية بعد دخول البديل فانسون ابو بكر الذي قال كلمته في اللقاء وقتل أمنية مئة مليون مصري في حصد اللقب، بعدما استطاع تسجيل هدفا قاتلا لمنتخب بلاده في الدقيقة 88، وكان قبله نيكولاس نيكولو أدرك التعادل للكاميرون في الدقيقة 59، وأخذت المباراة تخرج عن السيطرة المصرية شيئا فشيئا إلى أن ذهب اللقب لمصلحة الكاميرون وكتبت نهاية حزينة لمنتخب مصر رغم الظهور المشرف في البطولة.

ويعد تأهل منتخب مصر إلى نهائي افريقيا التاسع له، بعدما كان الفوز والتتويج من نصيبه في 7 مرات منها، في مقابل خسارتين، واحدة في عام 1962 وثانية كانت اليوم.