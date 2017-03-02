نقل فلسطيني مطلوب من مستشفى الراعي الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي وسط مواكبة امنية

نقل الفلسطيني محمد فايز الناطور بحال الخطر مصابا بطلق ناري في رأسه الى مستشفى الراعي في صيدا، ومنه الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت وسط مواكبة من القوى الأمنية كونه مطلوبا للسلطات اللبنانية.

وافيد ان الناطور كان اصيب ابان الاشتباكات الأخيرة، وكان يعالج داخل المخيم لكن حالته ساءت اليوم نظرا لدقة الإصابة ما استدعى نقله الى مستشفى خارج المخيم.