نصف نهائي الطائرة: تنورين يُعادل الزهراء وإشكالٌ في نهاية المباراة

لم يُكتب لمباراة فريقَي تنورين والزهراء الميناء ضمن الدور نصف النهائي من بطولة لبنان في الكرة الطائرة على ملعب غزير نهاية سعيدة، إذ ما إن أطلق الحكم الدولي جوزف خرما صفارته معلناً ختام اللقاء الرابع ليتعادل على أثره الفريقان في السلسلة (2-2) حتى بادر مشجعو الناديَين الى رمي بعضهما بالزجاجات الفارغة والأجسام الصلبة التي طالت عدداً من اللاعبين من دون أن يُصاب أحد منهم بأذى.

وعلى الفور تدخل رئيس الإتحاد اللبناني لكرة الطائرة جان همام الذي كان يتابع المباراة في الملعب لإنهاء الإشكال قبل أن يتطور ويتفاعل، وقد تواصل مع المسؤولين والمعنيين في الناديَين الذين عملوا على تهدئة الأجواء، علماً انّ المواجهة الخامسة والحاسمة بين الطرفَين ستقام مساء الثلاثاء على ملعب الزهراء في طرابلس.

وبالعودة الى المباراة الذي حضرها جمهور غفير، فقد جاءت حماسية ومثيرة بشكل لافت، قبل ان ينجح تنورين في تحقيق إنتصار ثمين وفرض مباراة فاصلة مع الزهراء بعدما تخطّاه بنتيجة (3-1)، الأشواط (25-18)(19-25)(25-21)(25-23).