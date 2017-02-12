نصر الله يطمئن الدروز من النسبية.. وباسيل: نحن جاهزون لكل طرح

يما لا تزال الاتصالات والمشاورات مستمرة للوصول الى قانون انتخابي عادل، أكد السيد حسن نصرالله ان الحزب مع اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب من حيث المبدأ، الا انه مع الحوار حول اي قانون جيّد.

وقال أمين عام “حزب الله” خلال حفل تابيني للشيخ حسين عبيد “نحن منذ البداية مع النسبية والقانون الاكثري هو قانون الغائي”.

وتوجه الى الدروز بالقول: “النسبية تحفظكم وهي لا تلغي المستقبل او الحزب التقدمي الاشتراكي بل تعطي لكل صاحب حجم حجمه”. مضيفاً: “نؤيد النسبية في قانون الإنتخاب رغم أنها لا تخدم مصالحنا، لكن نحن حريصون على بقاء الأحزاب والتيارات والجماعات في لبنان”.

وأشار الى ان “لا نقاش جديا حتى الآن والذهاب الى المجهول امر خطير على البلاد ونحن لا نغلق الابواب ومنفتحون على اي حوار”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن التيار الوطني الحر جاهز لمناقشة قانون الإنتخاب الأكثري العادل، والنسبي بأَشكاله المختلفة.

وأكد خلال جولة له في جبيل أن استعادة الميثاقية في رئاسة الجمهورية والحكومة بداية اساسية، وأن استكمال الامر يجب ان يكون في مجلس النواب عبر قانون انتخاب ميثاقي.

وقال: “لا يمكن ان نتخلى عن اي طائفة سواء كبيرة ام صغيرة، فالكل مهم بنفس المستوى في بنيان الوطن”.

ورأى أن “تفاهم التيار والقوات هو التحدي الكبير، الذي سنعيشه سويا، وكيفية خدمة مجتمعنا، كل واحد منا بقوته، وتنافسنا مع بعضنا من دون أن نؤذي بعضنا، وإعطاء الصورة النموذجية في كيفية حفاظ مجتمعنا على وحدته وتنوعه، وأن يتنافس ويتطور ويتقدم إلى الأمام”، معتبرا أن “هناك أناس متضررون من هذه الوحدة والقوة، ويريدون التخريب عليها، وهؤلاء الطفيليون يعتبرون أن كل قوة كبيرة ستلغيهم”.