نصر الحريري: سوريا لن تتخلص من إرهاب داعش قبل أن تتحرر من إرهاب الأسد

لفت رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري إلى أن “مئات الآلاف من السوريين يحاصرهم النظام السوري في درعا والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق”، مشيراً إلى “أننا ناقشنا مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام السوري وعن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية”.

وفي مؤتمر صحفي له، أكد الحريري “أننا متمسكون بمناقشة الانتقال السياسي وهدفنا تلبية حاجات الشعب السوري”، معتبراً ان “النظام السوري صعد من هجماته على المدنيين خلال الفترة الماضية”.

ولفت إلى “أننا هنا لتحرير بلادنا من الإرهاب وأوله إرهاب الرئيس السوري بشار الأسد”، معتبراً أن “سوريا لن تتخلص من إرهاب تنظيم “داعش” الارهابي ومن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام السوري إلا برحيل الأسد””.

وأكد الحريري أن “الجيش الحر” يخوض معارك لحماية المدنيين من إرهاب النظام السوري”، مهنئاً السوريين بـ”انتصارات الجيش السوري الحر على الإرهاب في القلمون وحماة ودرعا وضمن عملية “درع الفرات”.