نصر الحريري تمنى أن لا تبقى روسيا مرهونة لمليشيات إيرانية

أشار رئيس وفد المعارضة السورية الى جنيف نصر الحريري إلى “أننا قدمنا للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا مذكرة حول استمرار استهداف المدنيين في سوريا”.

وأكد في مؤتمر صحفي للمعارضة السورية بعد لقائها مع دي ميستورا أن “أكثر من ألف شخص قتلوا في خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا منذ إعلانه”.

وأشار الحريري إلى “أننا حتى هذه اللحظة لم نجد شريكا باحثا بجدية عن السلام فالنظام لا يزال يقتل السوريين”، معتبراً أن “هناك كارثة إنسانية في سوريا وهي كبيرة جدا وهائلة”.

وأعرب عن أسفه لـ”أننا لم نجد أي إدانة دولية لما يقوم به النظام من تصعيد لجرائمه في سوريا”، متمنياً أن “تقف موسكو إلى جانب الشعب السوري وعدم المراهنة على شخص زائل وأن لا تبقى روسيا مرهونة لمليشيات إيرانية تعمل على تخريب المفاوضات”، معتبرا أن “قوات النظام السوري تدافع عن تنظيم داعش الارهابي ولا سيما في مدينة الباب”.