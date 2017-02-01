نساء مقاتلات في اليمن.. والتحالف العربي يصعد غاراته على المتمردين

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عقب تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من الحوثيين غرب ميناء الحديدة.

واستهدفت الغارات معسكر القوات البحرية في منطقة الكثيب غرب اليمن، وهزت انفجارات عنيفة مدينة الحديدة بالتزامن مع تحليق مقاتلات التحالف في أجواء المدينة.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد ذكرت أن فرقاطة سعودية كانت تقوم بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، تعرضت لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة لمليشيا جماعة الحوثي.

وأشارت إلى أن السفينة الحربية تعاملت مع الزوارق، إلا أن أحدها اصطدم بمؤخرتها ما نتج عنه نشوب حريق تم إطفاؤه. ونتج عن الحادث مقتل فردين من طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب التحالف.

وأكد التحالف أن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها.

وأكدت قيادة التحالف أن استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.

أما على صعيد الإنزال الذي نفذه جنود القوات الخاصة الأميركية الأحد في اليمن، فأعلن البنتاغون أن الذين نفذوا عملية الإنزال النادرة ضد تنظيم القاعدة فوجئوا بنساء كثيرات يقاتلن في صفوف التنظيم الإرهابي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن “نساء مقاتلات كثيرات” شاركن في القتال إلى جانب المسلحين في القاعدة ضد القوات الأميركية المهاجمة، وشوهد النساء يركضن باتجاه مواقع معدة مسبقا، كما لو أنهن تدربن على القتال.