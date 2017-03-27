نديم الجميل زار مطر: الفراغ في مجلس النواب ممنوع

زار النائب نديم الجميل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، في دار المطرانية في الأشرفية، وأجرى معه جولة أفق حول مواضيع الساعة، ولا سيما إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

وبعد اللقاء قال الجميل: “عشية كل استحقاق أحرص على زيارة المطران مطر لنتبادل الأراء في الأوضاع العامة في البلاد، خصوصا الأوضاع المعيشية التي يعانيها اللبنانيون بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والضرائب العشوائية التي ستؤثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود. وقد أطلعت سيادته على النشاط المستمر الذي أقوم به في بيروت لأكون إلى جانب من أعطوني ثقتهم وإلى جانب أبناء الأشرفية والصيفي والمدور ككل، وعلى الاستعدادات لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة التي علينا كلنا العمل لإجرائها حماية للديموقراطية التي نتغنى بها في لبنان، والتي يجب أن تبقى صمام أمان لحياتنا السياسية.

وأكد أن “الفراغ في مجلس النواب ممنوع، وإذا حصل فسيكون فشلا ذريعا للعهد الذي أحببنا أن نعطيه فرصة للنهوض بالبلد ومؤسساته الدستورية التي هي أساس بناء الأوطان وحماية المجتمعات”.