نديم الجميل دعا مناصري “الكتائب” و”القوات” إلى وقف السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي

دعا النائب نديم الجميل، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، مناصري حزبي “الكتائب اللبنانية” و”القوات اللبنانية” إلى وقف السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: “ان الذي حصل في الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض التصريحات، لا ينم لا من قريب ولا من بعيد، عن الروح التي نشأت عليها الكتائب والقوات على حد سواء، والسجال الدائر بين رفاق المدرسة الواحدة والقضية الواحدة، لا مبرر له، خصوصا ان ما جمعنا في الماضي والحاضر، وحتما سيجمعنا في المستقبل، هو اكثر بكثير مما يفرقنا.

وبناء عليه، فانني ادعو جميع الرفاق في الكتائب والقوات، إلى وقف هذا السجال فورا، والعودة الى الينابيع والجذور، التي نشأنا عليها، والتي ترتكز على قيمنا ومبادئنا وقدسية قضيتنا، التي من اجلها استشهد رفاقنا من دون ان يسألوا ان كانوا كتائبيين أو قواتيين. فالقضية واحدة والمسيرة واحدة، والهدف كان وما زال وسيبقى واحدا.

ان لبنان اليوم، يتعرض لأبشع المؤامرات ومحاولات السيطرة وتغيير الهوية، وهو بحاجة الينا، اكثر من اي وقت مضى، ولكي ننتصر في هذه العملية، تبقى وحدتنا هي الاساس لخوض مقاومة جديدة”.

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