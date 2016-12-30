ندوة ارشادية زراعية في القماطية

بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية في القماطية والجوار، نظمت مصلحة زراعة جبل لبنان ندوة ارشادية زراعية عن حسن استعمالات المبيدات الزراعية وحاضر فيها رئيس المصلحة المهندس عبود فريحة ورئيس مركز عاليه الزراعي ربيع العلي.

وقدم الندوة السيد جعفر أمهز، تقدم الحضورعضو المجلس الاستشاري في حركة أمل المهندس سعيد نصر الدين والمسؤول العمالي في جبل لبنان الحاج حسين زين الدين، ورئيس الجمعية محمد نصر الدين والحاج علي شقير مسؤول التعاونيات في جبل لبنان والسيد امهز وشوقي فقيه وجمع من مزارعي القماطيه والجوار.

وشكر فريحة الحضور وكل من ساهم بانجاح هذه الندوة مركزاً على التواصل مع المركز الزراعي في عاليه واضعاً الامكانيات المتاحة بتصرفهم.

وبدوره شكر السيد امهز وزارة الزراعة والمهندس فريحة وكل الذين يعملون على خدمة المزارع وطالباً ان امكن بعض الكتب والنشرات الارشادية ليصار الى توزيعها على المزارعين.

وتم توزيع بعض التقديمات العينية من مبيدات جذب وقتل لذباب الفاكهة وسم فأر الحقل وكتب ارشادية.