نجوم الفن يعزون نجوى كرم بوفاة شقيقها بكلمات مؤثرة

حرص عدد كبير من أصدقاء النجمة اللبنانية نجوى كرم على مواساتها على فقدانها شقيقها نقولا كرم وسارعوا الى تقديم واجب العزاء لها من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت لها المطربة نانسي عجرم: “أحرّ تعازينا بوفاة الحاج نقولا الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء ويصبركم على فراقه”.

أما الفنانة إليسا فكتبت: “لا شيء يمكن أن يقال ليخفف آلامك، أنا أسفة لخسارتك وأدعوا الله أن يبقي أخيك بجانبه إلى الأبد”.

ونعت الفنانة السورية أصالة، الراحل نقولا كرم على “انستغرام” وقالت: “قلبي معكم آل كرم وأحرّ التعازي الصديقة نجوى كرم وعائلتها… أدعو لكم بالصبر الذي مالنا غيره في مثل هذه الظروف… رحم الله الغالي نقولا كرم وغفر الله له وأسكنه مسكناً طيّباً كريماً خالٍ من الهموم”.

وكتبت هيفاء وهبي عبر “تويتر”: “أحر التعازي للغالية نجوى كرم ربنا يعطيكم الصبر.. إن لله وإن إليه راجعون”.

في حين قال راغب علامة: “عند وصولي إلى دبي سمعت بخبر وفاة نقولا كرم شقيق الفنانة الصديقة نجوى كرم، التعازي الحارّة لنجوى أدعو لها بأن يلهمها الربّ الصبر والسلوان”.

وعبرت الفنانة ميريام فارس عن حزنها بتغريدة على موقع “تويتر” قالت فيها: “الله يرحم خيّك وتكون نفسو بالسما ويخلّيلك اهلك ومحبّينك”.

كما تقدمت الفنانة أمل حجازي بواجب العزاء ودعت لصديقتها نجوى كرم بالصبر على فقدان شقيقها.

أما صابر الرباعي فكتب: “البقاء لله أختي العزيزة نجوى في شقيقك ، رحمه الله و رزقكم الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

كما عبر المطرب اللبناني رامي عياش عن حزنه بسماع خبر وفاة شقيق نجوى وقدم لها واجب العزاء.

فيما عبرت نادين الراسي عن حزنها بكلمات قليلة فقط وهي “شو كاسَك مُرّ يا موت”.