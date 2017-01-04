نجم يستخدم مشاهد من حفل زفافه في كليبه (فيديو)

استعان المطرب المصري محمود العسيلي بمشاهد من حفل زفافه ليضمها إلى فيديو كليب أغنيته الجديدة “فرحة”، الذي طرحه مؤخراً.

وتدور فكرة الكليب حول إحساس العرسان وفرحتهما ليلة الزفاف، وظهرت في الكليب العروس داخل الصالون خلال وضعها للماكياج وتصفيف شعرها، وصولا الى ارتداء فستان الزفاف.

والأغنية من كلمات وألحان محمود العسيلي، وإخراج علاء خالد، ويظهر في الكليب العسيلي وزوجته ليلة زفافهما، بالإضافة إلى مشاهد من حفلات زفاف لآخرين.