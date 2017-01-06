نجم نابولي يعلن التحدي: رونالدو لا يخيفنا

أكّد نجم نادي نابولي الإيطالي والدولي البلجيكي دريس ميرتينز جهوزية فريقه من الآن لمواجهة ريال مدريد في الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ميرتينز الذي إختير كأفضل لاعب بلجيكي للعام 2016 متفوقاً على إيدين هازارد ورادجا ناينغولان قال في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا:” نحن تطورنا كثيراً وأصبحنا فريقاً قوياً مع ماوريسيو ساري، بالنسبة للتحدي أمام ريال مدريد فنحن أقوياء وجاهزون وكريستيانو رونالدو لا يخيفنا”.

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