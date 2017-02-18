نجم برشلونة يُثير التكهنات حول مستقبله

أثار الدولي التركي أردا توران، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الشكوك حول رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وزار توران زميله السابق في أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنكليزي الحالي، الأسبوع الماضي، ولفترة امتدت ليوم ونصف في العاصمة الإنكليزية لندن.

ونشر توران صورة تجمعه بكوستا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وعلق: “أخي للأبد”.

ووفقًا لصحيفة “Turkish Football”، فإن توران اشترى منزلاً قريبًا من ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز.

يُذكر أن تشيلسي وآرسنال سعيا الصيف الماضي للظفر بخدمات الدولي التركي، ولكن فشلت المفاوضات مع برشلونة الذي تمسك بلاعبه.

وأشارت عدة تقارير صحفية إنكليزية، إلى أن كوستا وافق على تجديد تعاقده مع البلوز خلال الفترة المقبلة، وإلغاء فكرة الرحيل للدوري الصيني بنهاية الموسم، وقد يلعب الثنائي كوستا وتوران معًا مجددًا بقميص البلوز.