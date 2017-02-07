نجم بايرن ميونيخ الواعد هدف لبرشلونة

تحدثت تقارير صحفية الثلاثاء عن نية نادي برشلونة في إبرام صفقة بعيدة عن الأضواء، وذلك بالتعاقد مع تيموتي تيلمان، أحد نجوم فريق الشباب في بايرن ميونيخ.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية تأكيد وكيل أعمال اللاعب بأن النادي الكتالوني يراقب موكله منذ عدة أشهر وينوي بجدية التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، لا يُمانع في إتمام هذه الصفقة، وبيعه للنادي الكتالوني.

ويخطط مسؤولو برشلونة لضم اللاعب الألماني الشاب ومنحه فرصة للتدريب مع الفريق الأول لفترة، حتى ينضج، ويكون أحد العناصر الأساسية، خلال عامين، أو ثلاثة على الأكثر.

ويجيد تيموتي تيلمان (18 عامًا) اللعب في 3 مراكز بالملعب، هي الوسط المدافع، وصانع الألعاب، والجناح الأيسر، ولعب هذا الموسم 14 مباراة مع فريق الشباب بنادي بايرن ميونيخ، سجل خلالها 3 أهداف.