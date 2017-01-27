نجما شيكاغو يشككان بزملائهم

اكد نجم نادي شيكاغو بولز دواين وايد ان زملاءه شاركوا في خسارة فريقهم أمام أتلانتا هوكس بنتيجة 114-1199 ، بعدما كان فريقه متقدمًا بفارق 10 نقاط قبل 3 دقائق من نهاية المباراة .
وفي حديث له ، قال وايد :”يبدو أنهم لا يأبهون ، هذا يزعجني ، لكن لا أستطيع فعل أي شيء لهم ، يبدو أن الفوز في مباريات كرة السلة ليس هامًا بالنسبة إليهم”.
ومن جهته، قال جيمي باتلر :”أريد أن ألعب مع زملاء يرغبون بالفوز ، يريدون القتال ويملكون رغبة بالنجاح مع هذا الفريق ، وأعتقد أن هذا لا يحصل الآن“.
للبقر خصوصية في خدمات غوغل
فلوريدا: أول حالة صغر في حجم الرأس لطفل ذات صلة بزيكا
ديباي: لا أعرف إن كنت سأبقى أم لا
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
مجلس الوزراء يستأنف إجتماعاته طبيعيا في 8 أيلول
Powered By Future Television s.a.l