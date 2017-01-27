نجما شيكاغو يشككان بزملائهم

اكد نجم نادي شيكاغو بولز دواين وايد ان زملاءه شاركوا في خسارة فريقهم أمام أتلانتا هوكس بنتيجة 114-1199 ، بعدما كان فريقه متقدمًا بفارق 10 نقاط قبل 3 دقائق من نهاية المباراة .

وفي حديث له ، قال وايد :”يبدو أنهم لا يأبهون ، هذا يزعجني ، لكن لا أستطيع فعل أي شيء لهم ، يبدو أن الفوز في مباريات كرة السلة ليس هامًا بالنسبة إليهم”.

ومن جهته، قال جيمي باتلر :”أريد أن ألعب مع زملاء يرغبون بالفوز ، يريدون القتال ويملكون رغبة بالنجاح مع هذا الفريق ، وأعتقد أن هذا لا يحصل الآن“.