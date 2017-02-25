نجل بيليه إلى السجن بسبب المخدرات

أبلغ محامي ابن أسطورة كرة القدم بيليه أن موكله تعهد بتسليم نفسه للشرطة بعدما قررت محكمة أنه يجب أن ينفذ حكم بحبسه حوالي 13 عاما من عقوبة تبلغ 33 عاما للاتجار في المخدرات.

وقال يوجينيو مالافازي محامي إدينيو نجل بيليه “سيسلم نفسه بمجرد تأكيد القرار.”

وأدين إدينيو الحارس السابق لسانتوس فريق والده بيليه بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في 2005 لكنه كان يكافح ضد هذه الاتهامات منذ ذلك الوقت.

ووافق القاضي على طعنه ضد قرار حبسه 33 عاما يوم الخميس وخفف المدة إلى 12 عاما وعشرة أشهر.

وأكد المحامي أن إدينيو – واسمه بالكامل إدسون تشولبي دو ناسيمينتو – أنه بريء وسيواصل القتال ضد هذه التهم.

ويعتبر بيليه (76 عاما) أعظم لاعب في التاريخ وساعد بلاده في الفوز بكأس العالم ثلاث مرات.

المصدر: سكاي نيوز عربية