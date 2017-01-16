نجاة نجم مانشستر يونايتد من حادث خطير

أنقذت العناية الإلهية نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد من الموت، بعد تعرضه لحادث يوم الإثنين، أثناء عودته من تدريبات الفريق.

وذكرت احدى الصحف الإنكليزية أن راشفورد اصطدم أثناء قيادته سيارته بسيارة أخرى في حادث خطير، كاد يودي بحياة اللاعب.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي في نادي مانشستر يونايتد إن راشفورد نجى بأعجوبة من هذا الحادث المروع.

وأوضح مصدر داخل مانشستر يونايتد “راشفورد بدأ القيادة منذ عامين فقط، وهو سائق مميز وحريص، خاصة أن سيارته التي يقودها من أعز الأشياء التي يملكها، لأنه اشتراها عندما وقع أول عقد احترافي مع النادي”.

وأضاف: “اصطدم به سائق من الخلف، وكان هناك اهتزازًا كبيرًا بعد الحادث، لكن بعد عمليات الفحص تبين أنه لا يعاني من أي شئ”.

ونفى النادي الإنكليزي أن يكون راشفورد على خطأ، مشددا على أن الشخص الذي صدمه أخطأ في قيادة السيارة.