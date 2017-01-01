نجاة لاعب كرة قدم تركي من اعتداء اسطنبول

اشار لاعب كرة القدم التركي سيفا بويداس الذي يلعب لمصلحة نادي بيليربي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة في الدوري التركي لكرة لقدم الى انه كان يحتفل مع اكثر من 500 شخص داخل الملهى الذي تم استهدافه من قبل احد العناصر الارهابية .

ولفت اللاعب التركي الذي نجح في الافلات من الرصاصات الارهابية الى ان الامور ماتت بعد سماع الطلقات.

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