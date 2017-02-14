نجاة عائلة سورية من الموت بعد احتراق منزلها في صيدا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عائلة النازح السوري من حلب احمد كافتو نجت من الموت، بعدما شب حريق داخل منزله الكائن في محلة القياعة قرب مركز تسجيل السيارات، وهرعت عناصر من الدفاع المدني وفوج اطفائية صيدا الى المكان وعملت على اخماده، فيما عمل احد عناصر الجمعية الطبية الاسلامية على معاينة العائلة المؤلفة من سبعة افراد.

ويعود سبب الحريق لاشعال احد الاولاد النار بهدف اللهو.