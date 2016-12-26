نتانياهو يتوقع ضربة دولية ثانية لحكومته في مؤتمر باريس

أشارت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية اليوم، إلى ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ناقش أمس قرارات دولية محتملة قد تتخذها أميركا وفرنسا ضدها في ما يخص عملية السلام، لتكون بذلك ضربة دولية ثانية لحكومة بنيامين نتانياهو بعد تلك التي اتخذها مجلس الأمن بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه.

ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «القرارات الدولية قد تُتخذ خلال اجتماع لوزراء خارجية سيعقد في باريس في إطار مبادرة السلام الفرنسية» منتصف كانون الثاني المقبل، أي قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وستعرض على مجلس الأمن للتصويت عليها.

وأضاف المصدر أن هذه الضربة الدولية المحتملة هي ما دفع بنتانياهو إلى القول إن قرار “تجريم الاستيطان” قد “لا يكون الأخير وقد تُنفذ خطوات دولية أخرى”.