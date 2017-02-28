نتائج بطولة لبنان للتزلج الألبي للأولاد

نظم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج المرحلة الثانية والأخيرة من بطولة لبنان للتزلج الألبي لفئة الأولاد على منحدرات جبران خليل جبران في الأرز.

وأقيمت السباقات في جو مشمس بمشاركة أكثر من 60 لاعباً يمثلون الأندية الإتحادية اللبنانية وفريق من أوستراليا.

وتأتي هذه المرحلة في سياق التحضيرات للمشاركات الخارجية التي ستقام في “فال ديزير”.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي :

*سباقات التعرج الطويل:

فئة الذكور مواليد (2002-2001):

المركز الأول: تيمور ريشاني 1,21,79د ( فاريا مزار)

المركز الثاني: جورج سماحة 1,24,85د ( فاريا سبورتنغ)

المركز الثالث: لوقا كيروز 1,25,45 د( الأرز الرياضي)

فئة الاناث مواليد (2002-2001):

المركز الأول: سارة زيدان 1,27,99د (فاريا مزار)

المركز الثاني: كريستينا بارودي 1,28,36 د ( فاريا مزار )

المركز الثالث: اليسا جورج 1,34,55 د ( فاريا مزار )

فئة الذكور مواليد (2004-2003):

المركز الأول: يان نحاس 1,24,92 د ( فقرا الرياضي)

المركز الثاني: اوسكار مورغن 1,26,79 د (نادي دبي)

المركز الثالي: زياد شهاب 1,27,81د ( فاريا سبورتنغ)

فئة الاناث مواليد (2004-2003):

المركز الأول : ماريا أبو جودة 1,33,96 د( فاريا سبورتنغ)

المركز الثاني : نايا كردي 1,35,49 د( فاريا مزار)

المركز الثالث : تالا سماحة 1,35,62 د( فاريا سبورتنغ)

*نتائج سباقات التعرج القصير:

-فئة الذكور مواليد (2002-2001):

المركز الأول: تيمور ريشاني 1,43,54 د (فاريا مزار)

المركز الثاني: لوسيان كيروز 1,44,22 د (الأرز الرياضي)

المركز الثالث: جورج سماحة 1,54,19د (فاريا سبورتنغ)

فئة الاناث مواليد (2002-2001):

المركز الأول: سارة زيدان 1,52,10د (فاريا مزار)

المركز الثاني: اليسا جورج 1,54,26د ( فاريا مزار)

المركز الثالث: كريستينا بارودي 1,54,49 د( فاريا مزار)

فئة الذكور مواليد ( 2004-2003) :

المركز الأول: اوسكار مورغن 1,48,11د ( نادي دبي)

المركز الثاني: عمران ريشاني 1,52,54 د( صفرا مارين )

المركز الثالث: لوقا زوفيجيان 1,54,59 د(فاريا مزار)

فئة الاناث مواليد (2004-2003):

المركز الأول: ماريا أبو جودة 1,52,97د ( فاريا سبورتنغ)

المركز الثاني : تمارا خلف 1,58,11 د ( صفرا مارين )

المركز الثالث : تالا سماحة 2,01,00 د ( فاريا سبورتنغ )

اشرف على السباق اللجنة الفنية في الإتحاد برئاسة زينة دريان وكل من ريمون سكر, سليم كيروز و رينيه النجا، والمندوب الدولي الصربي ستيفن مارينكوفيتش.

وفي نهاية السباقات وزع المندوب الدولي ونائب رئيس الإتحاد سليم كيروز وأعضاء الإتحاد و رؤساء الأندية والمدربون الجوائز والميداليات على الفائزين.