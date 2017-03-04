نام خلال القيادة.. والنتيجة “صادمة”

تسبب سائق صيني غلبه النوم في اصطدام حافلة لنقل الركاب ذات طابقين تقل 84 شخصا بشاحنة كبيرة على الطريق في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، فيما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة تشوشان من مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين يوم 23 فبراير الماضي.

ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة في الحافلة أن السائق أصيب بالنعاس في الفيديو، إذ كان يقود بعينين مغمضتين لمدة 20 ثانية عندما وقعت المأساة.

واستيقظ السائق فجأة ليجد نفسه يقترب من الشاحنة وأنه انحرف وبات عليه من الصعب تجنب الاصطدام.

وذكرت السلطات الصينية أنها اعتقلت السائق المتسبب في مأساة الحافلة، وما تسبب في خسائر حادة في حركة المرور.

المصدر: سكاي نيوز