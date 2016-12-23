نادي مون لا سال يُكرّم ابطاله

كرمت إدارة نادي مون لا سال ابطالها في لعبة التنس الذين فازوا بلقب بطل لبنان للاندية في نسختها الأولى بحضور الابطال واهاليهم والمدربين بيتر بيدان، فادي بيدان، عامر ناو وتقدم الحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتنس اوليفر فيصل والأمين العام الان صايغ نائب رئيس نادي مون لا سال، ورئيس النادي جهاد سلامة والبطل المخضرم أدوار نعمة ومارك كسرواني.

البداية كانت كلمة ترحيب من قبل سلامة بالحضور مهنئا اللاعبين والمدربين وشاكرا الأهالي واعلن انه يفتخر بان يضاف الى سجلات النادي لقب بطل لبنان في التنس في نسخته الأولى التي نظمها الاتحاد للمرة الأولى بمبادرة من الاتحاد السابق الذي كان يرأسه سمير صليبا وشكر الاتحاد السابق والحالي برئاسة اوليفر فيصل الذي لحظ ببرنامج عمله اعمالا عدة من شانها تحسين لعبة التنس في لبنان، وأوضح للابطال الصغار والناشئين ان شعلة التنس في النادي والتي بدأت منذ 40 عام من خلال المدربين والابطال سمير خوري – أدوار نعمة – ارنست فليحان – باتريك فرح والابطال وعلى رأسهم كريم خوري ستستمر بفضلهم وحتما في المستقبل ستنتقل الشعلى منهم الى غيرهم من اللاعبين وفي الختام شكر مؤسسة مايك سبور على رعايتها هذه البطولة.

بدوره أعلن رئيس الاتحاد اوليفر فيصل عن اعتزازه لوجوده في حفل يكرم فيه ابطال ناشئين في التنس معلنا ان الاتحاد سيعمل على رفع مستوى التنس في لبنان وان الاعمال قد بدات وستقام الأسبوع المقبل دورة تدريب متقدمة للمدربين بحضور مدرب دولي استقدمه الاتحاد.

في الختام وزعت على الابطال بدلات رياضية تحمل لقب بطل لبنان في التنس للعام 2016 وشعار النادي ودعي الحضور الى كوكتيل في المناسبة.

فيما يلي النتائج التس سجلها ابطال النادي في بطولة لبنان للاندية للعام 2016:

– المركز الأول فئة الذكور ما دون 14 سنة: ماركو عازار -فادي بيدان وكريستوفر صايغ.

– المركز الأول فئة الرجال: عامر ناو -نجيب فقيه وجان ماري يزبك

– المركز الأول فتيات ما دون 18 سنة: غاييل بو عبدو -ماريا بريدي وكلارا سماحا.

– المركز الثاني ذكور ما دون 10 سنوات: كارل صايغ -وليام سماحة وميغيل بو عبدو

– المركز الثاني ذكور ما دون 18 سنة: كارل بربريان-ايلي شهاب وبيار دجروي

– المركز الثالث قدامى فوق 50 سنة: مارك كسرواني -أدوار نعمة وارنست فليحان.

الترتيب العام للاندية: المركز الأول بالتساوي كع نادي الدلب.