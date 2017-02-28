نادي طرابلس يقيل مدربه فادي العمري

أعلن رئيس نادي طرابلس غسان يكن، ان مدرب الفريق فادي العمري، تبلغ فسخ التعاقد معه بشكل ودي، وانه سيعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات.

وتسلم العمري مهمته مدربًا لطرابلس مطلع الموسم الجاري، بعد فك ارتباطه بالسلام الزغرتاوي الذي لم يدربه سوى فترة قصيرة قادمًا اليه من صفوف الاجتماعي الطرابلسي، لكن الفريق لم يحقق النتائج المطلوبة إذ مني بعشر هزائم جعلته يتراجع إلى المركز الحادي عشر في الترتيب، ما يتهدده بخطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، علمًا أنه خسر مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري أمام النجمة والنبي شيت والسلام والساحل على التوالي.